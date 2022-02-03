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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يعبر عن إستيائه من تنظيم مباراة مصر والكاميرون

إبراهيم فايق:أرضية ملعب مباراة مصر والكاميرون مناسبة جدا لممارسة رياضة التزلج

صدى البلد

عبر الإعلامي،إبراهيم فايق،عن إستيائه، من إهمال تنظيم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:أرضية ملعب مناسبة جدا لممارسة رياضة التزلج.. تهريج والله تهريج.

وأضاف:ضرب بخبث وصياعة ودوس ع الارجل والتحامات هوائية عنيفة ومحدش اخد من الكاميرون إنذار حتى؟!.. ماتش فيه شراسة كبيرة وظروفه صعبة بدنيا وفنيا وكل حاجة.. نشد حيلنا يا رجالة.. ربنا يكرم يارب

كما وجه لحكم المباراة كلمة قائلا:مش هتاخد حاجة.. بكاري جساما شغال عال العال.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكاميرون

تنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا بينما جاءت القنوات المفتوحة كالتالي :  

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

 

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