سبب خروج عمرو السولية من مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

خرج عمرو السولية نجم منتخب مصر من المباراة أمام منافسه الكاميرون المقامة حاليا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونزل تريزيجيه بدلا من عمرو السولية الذي خرج مصابا بإصابة عضلية في مباراة الكاميرون .

احداث الشوط الاول من مباراة مصر والكاميرون

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

انطلقت المباراة بحماسة المنتخبين وبدت هجومية من الطرفين، وصل لاعبو الفراعنة لمرمى الكاميرون لكن دون أي خطورة حقيقية.

وفي الجهة المقابلة حاول منتخب الكاميرون الوصول الى مرمى المنتخب الوطني ولكن كانت الجهة اليمنى بقيادة فتوح بالمرصاد.

اعترض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على قرار باكاري جاساما حكم المباراة، ودخل في حوار احتواه الحكم بعد تدخل وائل جمعة.

أنقذت العارضة مرمى محمد ابو جبل حارس منتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد رأسية لاعب الكاميرون الذي أتقنها نحو الشباك.

ومارس منتخب الكاميرون الضغط على جانبي منتخب مصر ولكن لم يتمكن لاعبي الاسود المرور من عمر كمال أو فتوح لاعبا الفراعنة.

تعرض الونش لاعب منتخب مصر للاصابة بعد التحام هوائي مع لاعب الكاميرون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وتلقى الونش العلاج من الجهاز الطبي واطمئن طاقم الحكام عليه والجهاز واستمر تواجده في المباراة بشكل طبيعي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش.

تشكيل منتخب الكاميرون لمواجهة مصر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو - جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي.

الوسط: مارتين هونجلا - فرانك زامبو أنجويسا - أوم جوت صامويل.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي - فينسنت أبو بكر - نجامالو موموي