فتحي عبد الوهاب يسخر من حكم مباراة مصر والكاميرون:الإنذار الجاى هيبقي للجمهور

انتقد الفنان، فتحي عبدالوهاب حكم مباراة مصر والكاميرون بسخرية وذلك علي تحيزه للمنتخب الكاميروني.

وكتب عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:الإنذار الجاى هيبقي للجمهور عشان بيشجع بصوت عالي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكاميرون

تنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا بينما جاءت القنوات المفتوحة كالتالي :

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.