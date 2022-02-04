خارج لجنة الامتحان.. ضبط ٦ أشخاص تعدوا على مدرسة بالسب والضرب بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية .

بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الإمتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات " رئيسة اللجنة " ) بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (6) من المتهمين والسيطرة على الموقف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .