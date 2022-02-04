بسام عبد النبي: تكريمي توفيق من ربنا وأحضر لمهرجانات كبيرة قادمة

أعرب بسام عبد النبي خبير التسويق الالكتروني، عن سعادته الكبيرة بتكريمه مؤخرا فى إحدى مهرجانات الموضة، والتى أقيمت بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والأزياء ومشاهير الموضة.

وقال بسام عبد النبي، فى تصريحات عقب تكريمه إن هذه الجوائز تدفعه كثيرا إلى الأمام وتشجعه وتضع على كاهله الكثير من المسئولية بفضل توفيق كبير من الله.

وعن جديده، كشف بسام عبد النبي، أنه يجهز حاليا للعديد من المؤتمرات والمهرجانات ومسابقات التجميل منها مهرجان "همسة الدولي" في نسخته العاشرة ومسابقة "ملكة جمال بنت النيل" في الموسم الخامس، ومهرجان الغردقة الدولي في نسخته الثانية، ومؤتمر دور الإعلام في دعم وتنمية السياحة، ومهرجان "ملوك السعادة" ومسابقة "ملكات جمال ميس كوين" ومهرجان "الملكة محبوبة" وغيرها الكثير.

وسبق تكريم بسام عبد النبي، في مهرجانات عدة عن عمله في تسويق ورعاية المهرجانات في 2021 منها مهرجان همسة السينمائي الدولي للفنون في نسخته التاسعة وهو من اقوي المهرجانات الثقافية في مصر، ومسابقة ميس نايل سيزون في دورتها الثالثة والرابعة وهي مسابقة ملكات جمال مصرية يحضرها الكثير من الفنانين والإعلاميين لتغطية الحدث وأعضاء لجنة التحكيم من مصممي الأزياء وخبراء التجميل ويرأسه الإعلامي سامح عاطف.