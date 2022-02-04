في اليوم العالمي له .. كيف تحمي نفسك من السرطان

في 4 فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لـ السرطان من أجل نشر التوعية اللازمة بين مختلف الشعوب للتمكن من السيطرة على هذا المرض الخطير وتقليل ضحاياه.

تعد الوقاية من السرطان من أهم الأشياء التى يحلم بها الجميع حيث أن السرطان من أكثر الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة ويمكن أن تنهي حياة الإنسان.

وتختلف طرق الوقاية من السرطان حسب كل عضو في الجسم ولكن هناك مجموعة من النصائح العامة التى تساعد فى تجنب الإصابة به.

نقدم لكم طرق الوقاية من السرطان بشكل عام وفقا لما جاء في موقع “ مايو كلينك ”



التوقف عن التدخين

يرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان وسيقلل التوقف الآن من خطر إصابتك بالسرطان في المستقبل.



تجنب التعرض المفرط للشمس

يمكن أن تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد وقلل من تعرضك لأشعة الشمس بالبقاء في الظل ، وارتداء ملابس واقية أو وضع واقٍ من الشمس.



اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات لذلك اختار الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول اللحوم المصنعة.



تمرن معظم أيام الأسبوع

ترتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بخفض خطر الإصابة بالسرطان واهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام ، فابدأ ببطء وشق طريقك لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر.



الحفاظ على وزن صحي

قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان واعمل على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.



اشرب الكحول باعتدال

إذا اخترت أن تشرب الكحوليات ، فاشربها باعتدال وبالنسبة للبالغين الأصحاء ، يعني ذلك تناول مشروب واحد يوميًا للنساء وما يصل إلى مشروبين يوميًا للرجال.



تزيد بعض الفيروسات من خطر الإصابة بالسرطان

قد تساعد التحصينات في الوقاية من هذه الفيروسات ، بما في ذلك التهاب الكبد B الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى لذلك اسأل طبيبك عما إذا كان التطعيم ضد هذه الفيروسات مناسبًا لك.