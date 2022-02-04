عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي له.. كيف تحمي نفسك من السرطان

في اليوم العالمي
في اليوم العالمي له .. كيف تحمي نفسك من السرطان

في 4 فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لـ السرطان من أجل نشر التوعية اللازمة بين مختلف الشعوب للتمكن من السيطرة على هذا المرض الخطير وتقليل ضحاياه.

 

تعد الوقاية من السرطان من أهم الأشياء التى يحلم بها الجميع حيث أن  السرطان من أكثر الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة ويمكن أن تنهي حياة الإنسان.

 

وتختلف طرق الوقاية من السرطان حسب كل عضو في الجسم ولكن هناك مجموعة من النصائح العامة التى تساعد فى تجنب الإصابة به.

سارة حجي تكشف تفاصيل فوزها بجائزة أفضل بحث عن السرطان في ألمانيا

تحذير: نوع من الخضار يزيد مخاطر الإصابة بـ السرطان

نقدم لكم طرق الوقاية من السرطان بشكل عام وفقا لما جاء في موقع “ مايو كلينك ”
 

التوقف عن التدخين

 يرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان وسيقلل التوقف الآن من خطر إصابتك بالسرطان في المستقبل.


تجنب التعرض المفرط للشمس

يمكن أن تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد وقلل من تعرضك لأشعة الشمس بالبقاء في الظل ، وارتداء ملابس واقية أو وضع واقٍ من الشمس.


اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات لذلك اختار الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول اللحوم المصنعة.


تمرن معظم أيام الأسبوع

ترتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بخفض خطر الإصابة بالسرطان واهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

 إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام ، فابدأ ببطء وشق طريقك لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر.


الحفاظ على وزن صحي

قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان واعمل على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.


اشرب الكحول باعتدال

 إذا اخترت أن تشرب الكحوليات ، فاشربها باعتدال وبالنسبة للبالغين الأصحاء ، يعني ذلك تناول مشروب واحد يوميًا للنساء وما يصل إلى مشروبين يوميًا للرجال.


تزيد بعض الفيروسات من خطر الإصابة بالسرطان

 قد تساعد التحصينات في الوقاية من هذه الفيروسات ، بما في ذلك التهاب الكبد B الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى لذلك اسأل طبيبك عما إذا كان التطعيم ضد هذه الفيروسات مناسبًا لك.

السرطان الوقاية من السرطان طرق الوقاية كيف تحمي نفسك من السر طان اليوم العالمي للسرطان خفض خطر الإصابة بالسرطان التدخين

موضوعات متعلقة

طريقة عمل دجاج بروستد "زي المحلات"

في اليوم العالمي للسرطان.. 19 علامة تشير إلى الإصابة بـ الكانسر

أكلات سوريا.. طريقة عمل متبل الباذنجان باللحم

منها دواء للبروستاتا.. 5 أدوية فعالة في علاج الصلع عند الرجال

حبة دواء تمنح النوم السريع وتدمر الصحة| تفاصيل

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

الشبح .. اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون في 57 دولة

طريقة عمل مكمورة الدجاج للشيف شربيني

ترشيحاتنا

المهن التمثيلية عن محمد صبحي: قيمة فنية لا يمكن المساس بها

وزيرة التضامن: مشاركتنا في معرض الكتاب إحياء وتأكيدًا على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي

بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات في القليوبية

شبيهة طراز "رايث".. لقطات تجسسية لـ "رولز رويس سبكتر" موديل 2023

مكانة الأشهر الحرم ولماذا حرم القتال فيها؟.. خطيب الأوقاف يجيب

بابا الفاتيكان لـ الإمام الأكبر: سرنا معا لبناء الأخوة كرادع ضد الكراهية والعنف والظلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

للأبناء والبنات.. 3 حالات تستحق المعاش دون شروط بالقانون

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

أمنيته الحصول على كشك.. بائع مناديل خرج لكسب قوت يومه رغم برودة الطقس

فيديو جراف| تسونامي إصابات.. أخطر 10 تصريحات لـ الصحة العالمية عن أوميكرون

حتى لا تنخدع .. كيف تفرق بين لحم الحمير والبقري ؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ