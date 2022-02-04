GOES-T.. قمر صناعي جديد يراقب التغيرات المناخية

تستعد الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الطقس من مسافة 35 ألفًا و785 كيلومترًا من الأرض.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تستعد لإطلاق القمر الصناعي "GOES-T" في 1 مارس المقبل من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

وبمجرد أن يدخل القمر الصناعي مداره، سيتم تغيير اسمه إلى GOES-18 وسيبدأ بمراقبة الطقس الذي يؤثر على غرب الولايات المتحدة وألاسكا وهاواي والمكسيك وأمريكا الوسطى والمحيط الهادئ.

وسيزودنا القمر الصناعي بنظرة أكثر تعقيدًا ودقّة على الشكل الذي يبدو عليه نصف الكرة الغربي للأرض من ارتفاع 22،236 ميلاً (35،785 كيلومترًا) فوق الكوكب.

وتم تجهيز القمر GOES-T بمجموعة من الأدوات التي يمكنها تقديم قياسات للغلاف الجوي، ورسم خريطة البرق في الوقت الفعلي وإرسال صور مذهلة فائقة الدقة. وسيؤدي جمعها المستمر للبيانات إلى تحسين التنبؤ بالطقس على الأرض.

وسيرصد القمر GOES-T جنبًا إلى جنب مع القمر الصناعي GOES-16، الذي تم إطلاقه في عام 2016، أكثر من نصف الكرة الأرضية الممتد من الساحل الغربي لإفريقيا إلى نيوزيلندا.

وقال مدير برنامج أقمار GOES في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بام سوليفان، إن "الملاحظات من هذه الأقمار الصناعية أصبحت أكثر أهمية الآن، حيث تواجه الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من الكوارث تسبب خسائر بمليارات الدولارات".

وأضاف سوليفان: "مقارنةً بالجيل السابق، تقدم أقمار GOES-R صورًا أكثر بمقدار 60 مرة، ولديها كاميرا برق جديدة لتتبع العواصف الشديدة التي تسبب الأعاصير والرياح المدمرة".