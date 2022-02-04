برلمانية: تدريب الفرق الطبية بالحضور المباشر والافتراضي يؤكد رغبة مصر للارتقاء بالمنظومة

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن فكر وزارة الصحة الآن يتماشى مع التطورات الحديثة وما تبعه من تغيرات في الفكر والتعليم على مستوى العالم في الحقبة التي تبعت كورونا، كما أنه يؤكد رغبة الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.

جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين".، منوهة أن فكرة طرح موضوع التدريب الطبي أون لاين يعد دمج لفكر وزارة التعليم العالي وتطبيقه في مجال الصحة.

وتابعت عضو تعليم النواب أن مصر تخطو خطوات جادة نحو فكر الحوكمة ودمجها بالفكر الاداري الحديث للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين"، بهدف توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات المُقدمة تنوعت لتشمل كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات من كما شملت التدريبات مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال، مشيرًا إلى تدريب 5 آلاف و129 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة.