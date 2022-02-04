ما مصير شبكة CNN بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها؟

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري، ديفيد زاسلاف بأداء شبكة CNN الأمريكية، مؤكدا أن خدمة الأخبار ستكون بالغة الأهمية، حتى اكتمال الاندماج مع Discovery، وذلك رغم الاستقالة المفاجئة لرئيس شبكة "سي إن إن" جيف زوكر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال زاسلاف في تصريحات تلفزيونية إن شبكة "سي إن إن" لديها أكبر مجموعة من الصحفيين حول العالم".

يأتي ذلك بينما يشعر موظفو CNN بالقلق بشأن مصيرهم، بعد استقالة زوكر، ومع اقتراب نقل الملكية إلى إدارة جديدة جراء عملية الاندماج المرتقبة.

وكان زوكر أعلن الاستقالة من رئاسة شبكة CNN، الأربعاء الماضي، بسبب علاقة غرامية مع زميلته مسؤولة التسويق في الشبكة، معترفا أنه أخطأ لعدم الكشف عن هذه العلاقة في حينها.

وتفرض سياسة الشبكة الأمريكية الكشف عن مثل هذه العلاقات، وهو ما لم يفعله زوكر وأليسون جولوست، كبيرة مسؤولي التسويق في CNN.

وأشار زاسلاف إلى أن زوكر "صديق جيد" لكنه رفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة باستقالته، مشيرا إلى ضرورة أن تظل "ديسكفري" بعيدة قانونيا عن سي إن إن، حتى يحدث الاندماج الإعلامي الضخم ويحظى بموافقة الحكومة.

على جانب آخر، أشارت تقارير إلى احتمالية أن يكوون اد الإعمال جون مالون، وراء الإطاحة بزوكر من رئاسة شبكة CNN.

ومالون هو أحد المليارديرات المانحين لترامب، والرئيس التنفيذي لشركة Liberty Media، أكبر مساهم في Discovery، التي ستتولى السطيرة على "سي إن إن" في وقت لاحق من هذا العام.

ويتكهن الموظفون والمطلعين على وسائل الإعلام، بأن مالون وراء الاستقالة المفاجئة لزوكر، لأن قضية علاقته بزميلته معروفة منذ سنوات.

وأثارت تصريحات زاسلاف والتقارير بشأن دور مالون، جدلا حول أن "ديسكفري" تخطط لسياسة جديدة لشبكة "سي إن إن" أقرب إلى اليمين، خاصة أن مولان معروف بدعمه لترامب وانتقد CNN أكثر من مرة لأنها أصبحت يسارية للغاية ومنحازة.

بدوره، قال جيسون كيلار، الرئيس التنفيذي لشركة WarnerMedia، الشركة الأم لشبكة CNN، في رسالة للموظفين عقب استقالة جيف زوكر "لقد قبلت استقالة جيف زوكر من منصب رئيس مجلس إدارة WarnerMedia News and Sports، ورئيس CNN Worldwide.. نشكر جيف على مساهماته خلال السنوات التسع الماضية". مضيفا "سنعلن عن خطة قيادة مؤقتة قريبًا".

وفي رسالة لاحقة، قال كيلار إن "3 من كبار المسؤولين التنفيذيين سيقودون CNN حتى اكتمال الاندماج مع Discovery وهم: مايكل باس، وإيمي إنتيليس، وكين جاوتز".