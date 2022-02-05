غادة عادل: استعد لتقديم مسرحية للعرض في موسم الرياض.. فيديو

قالت الفنانة غادة عادل، إن أي عمل فني يكون قريب من قلبها تقبل على تنفيذه وتجسيده، متابعة : مفيش حاجة اسمها خطوط.

وأضافت غادة عادل خلال لقائها في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنها تعمل على تقديم مسرحية للعرض في موسم الرياض تأليف أيمن بهجت قمر بالاشتراك مع توتا وحسن رداد وعدد كبير من النجوم.

المسرح

وتابعت الفنانة غادة عادل أنها لم تكن تقدم مسرح من قبل وكانت مترددة في البداية لتقديم هذا اللون من العمل الفني ولذلك كانت تبحث على دور فني تقتنع به حتى تقبل على المسرح.