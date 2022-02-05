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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فبراير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

يحتفل مواليد 5 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف..يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

 

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج لمواليد اليوم ونصيحة الفلك لهم، وقالت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تفرح ترتاح وترتفع المعنويات فتتصاعد الحظوظ وتعطيك القوة والارادة والقدرة على متابعة المشاريع التي تتعلق في بلد تسافر من اجله او تهتم في قضية ارث او اجراءات ادارية تتعلق بشأن عقاري.

مولود اليوم السبت 5 شباط فبراير من برج الدلو
 

تعتبر الحياة بقرب  مولود اليوم من برج الدلو مملوءة بالمفاجآت ولو خلا بيته من النقود يحب اولاده حبا شديدا من حسناته كأب قدرته على الاصغاء الى احاديثهم دون ملل والمعروف عنه تعلقه بحبه الاول والعودة اليه بعد سنين طويلة وسواء تزوج هذا الرجل صديقة الطفولة او لم يتزوجها فما من شك ان المرأة التي يختارها قلبه تجد نفسها كأنها ( اليس في بلاد العجائب)

التواصل الاجتماعي الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك تاريخ ميلاد نصيحة اليوم السبت

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