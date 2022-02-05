عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تسمح بالاستعانة بقضاة أجانب داخل المحاكم

صدى البلد

شددت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين على أهمية إفساح المجال أمام المحاكم البحرينية للتعامل مع الدعاوى المرفوعة أمامها بلغات أخرى بخلاف اللغة العربية، مشيرةً إلى أن تطوير عمل السلطة القضائية يأتى من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والدراية في التخصصات النوعية الدقيقة كمجالات التجارة والمعاملات المالية.

وأوضحت في ردودها بشأن مرسوم بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية بحيث يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية، يسهم فى مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات.

وذكرت الوزارة أن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية، منوهة إلى أن اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية، كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة وصحة الحكم.

وألمحت الوزارة إلى أن ظهور بعض الدعاوى التي تتطلب تخصصات نوعية واسعة في بعض المجالات يحتم ضرورة استقطاب كفاءات أجنبية قادرة على النظر في مثل هذه النزاعات التي هي بحاجة إلى خبرة دقيقة يصعب توفيرها في الوقت الراهن.

السعودية.. التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

التحالف العربي ينفذ 16 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

التحالف البحرين وزارة العدل العرب المعاملات المالية

موضوعات متعلقة

رسالة حب من البحرين.. مستشار الملك يهنىء المصريين بالفوز على الكاميرون

رسالة من سفير البحرين بالقاهرة بعد فوز منتخب مصر على الكاميرون

ترشيحاتنا

شركة إسرائيلية ثانية تطور برنامج تجسس لاختراق هواتف آيفون | تفاصيل

الأرصاد: انتهاء ذروة الطقس السيئ.. ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا

سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

الوصيف مرتين.. مفارقة طريفة قبل مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مايكروسوفت تحذر من تطبيق خطير يختبئ خلسة بـ أجهزة آبل

العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وأرقام قياسية في سنغافورة وتايلاند

بدء اجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات اليوم.. والترم الثاني 19 فبراير

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

جلسة صلح تنتهي بمذبحة أسرية بالزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

فيديو جراف.. كيف سقط الطفل ريان في البئر.. ومحاولات إنقاذه مستمرة

سميرة محسن: خالد النبوي "اتقمص" مني بسبب حسن الرداد I فيديو

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ