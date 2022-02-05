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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، بيانًا قال فيه إنه بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقال التحالف العربي في البيان الذي بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وأمس الجمعة، أعلن التحالف العربي تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

التحالف العربي ينفذ 16 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

التحالف العربي: مقتل 90 حوثيا خلال 27 هجوما على مأرب اليمنية

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت ،الجمعة، تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وبحسب قناة العربية؛ استعاد الجيش اليمني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبدوره؛ ذكر قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط.

وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.
 

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