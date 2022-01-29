عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: مقتل 90 حوثيا خلال 27 هجوما على مأرب اليمنية

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل أكثر من 90 عنصرا حوثيا وتدمير 13 آلية عسكرية خلال 27 عملية استهداف بمدينة مأرب اليمنية.

ونجحت ألوية العمالقة من تحرير منطقتي نجد والحجلا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة باليمن، بالإضافة لتحرير منطقة غرابة أعلى وادي النحر بمديرية ناطع شرق البيضاء، ولا تزال تواصل تقدمها في العبدية.

txt

اليمن.. ألوية العمالقة تحكم سيطرتها على منطقتين بين حريب والجوبة

txt

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن

وتتواصل المواجهات في محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات. وتتركز المواجهات في الجبهتين الجنوبية والغربية، لاسيما في الجبهة الصحراوية التي تشهد هجومًا متواصلًا من قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية التي تتحصن في معسكر "أم ريش" الاستراتيجي؛ وفق العربية.

الجيش الوطني يتقدم

ورغم محاولات الحوثي عمل الكثير من التحصينات إلا أن الجيش الوطني وصل إلى مناطق متقدمة من هذه السلسلة الجبلية من الناحية الشمالية والشرقية والالتقاء مع قوات العمالقة.

وتحدثت المعلومات عن خسائر مستمرة في عدد من الجبهات في صفوف ميليشيا الحوثي التي حاولت الزج بمجموعة من عناصرها في الجبهة الغربية من محافظة مأرب والتسلل عبر الأودية لتلتف على مواقع الجيش.

كانت قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع لميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى؛ بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

اليمن التحالف العربي مأرب نجد الحجلا الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثى

موضوعات متعلقة

دعوة جديدة من الرئيس الفرنسي إلى نظيره الجزائري

سقوط الثلوج على اليونان يتسبب في تعليق القطارات والطرق.. فيديو

هزيمة واشنطن.. التجارة العالمية تمنح الصين حق فرض رسوم على البضائع الأمريكية

الولايات المتحدة ترسل سرب طائرات بالقرب من أوكرانيا

ولي عهد أبو ظبي:سعدت بالحديث مع الرئيس السيسي عن علاقاتنا الأخوية المتينة

البيان: لقاء أخوي بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

دبلوماسي أمريكي: بوتين يخطط للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير

الصحف الإماراتية.. تضامن عربي ودولي مع الإمارات.. الحريري يعلن الاعتزال.. أسباب تفشي أوميكرون.. وتطور خطير في أزمة أوكرانيا

ترشيحاتنا

مصر والسنغال 62 عاما من الدعم والمساندة| ناصر بدأ المسيرة والسيسي يؤكدها

أسهل طريقة للمداومة على الصلاة.. خطوات سهلة وبسيطة تعرف عليها

تشكيل مباراة الكاميرون ضد جامبيا في كأس الأمم الإفريقية

بمواصفات قياسية وأسعار منافسة.. تعرف على مميزات Redmi Note 11 Pro 5G

مخرج دايما عامر يكشف حقيقة اقتباسه من المسلسل الإسباني إيليت: هتعرفوا في رمضان هو مهبوش منين

وداعًا عم ظاظا.. صديق مرضى 57357 سخر سيارته وفتح بيته لهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

احذر.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ