التحالف العربي: مقتل 90 حوثيا خلال 27 هجوما على مأرب اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل أكثر من 90 عنصرا حوثيا وتدمير 13 آلية عسكرية خلال 27 عملية استهداف بمدينة مأرب اليمنية.

ونجحت ألوية العمالقة من تحرير منطقتي نجد والحجلا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة باليمن، بالإضافة لتحرير منطقة غرابة أعلى وادي النحر بمديرية ناطع شرق البيضاء، ولا تزال تواصل تقدمها في العبدية.

وتتواصل المواجهات في محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات. وتتركز المواجهات في الجبهتين الجنوبية والغربية، لاسيما في الجبهة الصحراوية التي تشهد هجومًا متواصلًا من قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية التي تتحصن في معسكر "أم ريش" الاستراتيجي؛ وفق العربية.

الجيش الوطني يتقدم

ورغم محاولات الحوثي عمل الكثير من التحصينات إلا أن الجيش الوطني وصل إلى مناطق متقدمة من هذه السلسلة الجبلية من الناحية الشمالية والشرقية والالتقاء مع قوات العمالقة.

وتحدثت المعلومات عن خسائر مستمرة في عدد من الجبهات في صفوف ميليشيا الحوثي التي حاولت الزج بمجموعة من عناصرها في الجبهة الغربية من محافظة مأرب والتسلل عبر الأودية لتلتف على مواقع الجيش.

كانت قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع لميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى؛ بحسب وكالة الأنباء اليمنية.