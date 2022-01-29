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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، تخصيص تمويل عاجل للاستجابة للزيادة في أعداد النازحين في اليمن جراء استمرار الصراع في البلد منذ 7 أعوام.

وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، عبر "تويتر": "خصصت 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، للاستجابة العاجلة للنزوح الجديد في اليمن".

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وأضاف: "أدى تجدد الأعمال العدائية إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية وتشريد أكثر من 65000 شخص".

وأكد المسؤول الأممي، أن التمويل الجديد "سيساعد 270 ألف شخص، بما في ذلك النازحون الجدد والمجتمعات المضيفة لهم".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 4.2 مليون شخص نزحوا بالفعل في جميع أنحاء اليمن منذ اندلاع الصراع.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين مليشيات الحوثي وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 60 % منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة، فيما 40 % بطريقة مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

 

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