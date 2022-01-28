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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف سجن بصعدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا فند فيه مزاعم مليشيات الحوثي الانقلابية بشأن استهداف طيران التحالف سجن صعدة.

وقال التحالف العربي في بيان بثته قناة "العربية": ": لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك".

وأضاف التحالف العربي: " الموقع المستهدف وهو معسكر الأمن الخاص بصعدة هدف عسكري مشروع بطبيعته، وما نشره الحوثي بوسائل الإعلام محاولة لتضليل الرأي العام عن نشاط الموقع الحقيقي".

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وأكد التحالف العربي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تطبق أعلى معايير الاستهداف.

وأمس الخميس، أكد التحالف أنه يحقق في التقارير عن الهجوم الجوي الدموي الذي خلف عشرات القتلى في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن الأسبوع الماضي.

وذكر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وفقا لبيان نشرته اليوم الخميس وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه، "بناء على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام وكذلك البيانات الصادرة من جهات رسمية" عن قصف السجن الاحتياطي في صعدة من قبل قوات التحالف في 21 يناير الجاري، "يتابع كل ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن التزاما معه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية".

وتابع البيان أن الفريق المشترك، منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار عن الحادث، "باشر إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به"، متعهدا بالإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.

 

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