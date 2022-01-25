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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 240 حوثيا.. التحالف العربي يعلن تنفيذ 53 عملية في مأرب والبيضاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن "هذه العمليات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 "عنصرا إرهابيا"، في إشارة إلى مقاتلي الجماعة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف مشروعة" في مدينة صنعاء، ردا على استهداف الحوثيين للسعودية الإمارات.

وأوضح بيان للتحالف أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

السعودية الامارات التحالف العربي الحوثيين ميليشيا الحوثى اليمن

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