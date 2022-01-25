البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن لا ينوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، بعد أن وضعت واشنطن نحو 8500 جندي في حالة تأهب لطمأنة حلفاء الناتو في مواجهة الحشد العسكري الروسي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء"، أكد البيت الأبيض "فقط للتوضيح: لا توجد نية أو مصلحة أو رغبة من قبل الرئيس بايدن لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

يذكر أن بايدن عقد في وقت سابق، اجتماعا افتراضيا مع بعض نظرائه الأوروبيين لمناقشة قلقهم بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه للاجتماع: "أكد القادة رغبتهم المشتركة في التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية وراجعوا التفاعلات الأخيرة مع روسيا بصيغ متعددة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمسن الاثنين، وضع نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشرهم في ضوء التوترات المتصاعدة على الحدود الروسية-الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن الهدف من وضع القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى هو ضمان جاهزية الولايات المتحدة للرد على قرار محتمل من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنشر قوة استجابة متعددة الجنسيات قوامها 40 ألف جندي يمكن تعزيزها في غضون مهلة قصيرة.

وأضاف كيربي أن الأمر "في الحقيقة يتعلق بطمأنة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي"، مضيفا أنه جاء من وزير الدفاع لويد أوستن بتوجيه من الرئيس جو بايدن يتعلق "بإثبات مدى جدية الولايات المتحدة في التعامل مع التزامنا تجاه الناتو والالتزام الدفاعي الجماعي للتحالف".

وأكد كيربي أن عدد القوات التي وضعها الوزير في حالة تأهب قصوى يصل إلى حوالي 8500 فرد، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر القوات الأمريكية.

كما كرر كيربي موقف بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا في حالة اندلاع حرب بين كييف وموسكو، لكن الغرب لا يزال مصمما على ردع الكرملين عن شن غزو من خلال التهديد بفرض عقوبات وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.