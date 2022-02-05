علاج حساسية السكر .. تعديل النظام الغذائي أبرزها

حساسية السكر تعني أن الجسم لا يستطيع معالجة أنواع معينة من السكر ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤدي العديد من المركبات المختلفة إلى هذا التفاعل ، بما في ذلك اللاكتوز والسكروز والفركتوز لا يوجد علاج واحد لهذه الحالة ، على الرغم من أنك قد تتخلص منها بمرور الوقت ، خاصة إذا بدأت عندما كنت صغيرًا. في غضون ذلك ، يمكنك تعديل نظامك الغذائي للتحكم في الأعراض.

مع بعض التغييرات ، يمكنك أن تعيش حياتك اليومية دون أي إزعاج، wikihow.

ما هو علاج حساسية السكر؟

-تشخيص الحالة

اكتب الأعراض التي تشعر بها عند تناول السكريات، احتفظ بمفكرة طعام لكل ما تأكله وكيف تشعر بعد ذلك. بالإضافة إلى سكر المائدة والفاكهة ، انتبه للسكريات الموجودة في الأطعمة المصنعة، أحضر معك مذكرات طعامك عندما تتحدث إلى طبيبك.

على ملصقات الطعام ، قد يتم إدراج السكر على أنه سكروز وفركتوز ولاكتوز.

-جرب نظامًا غذائيًا للإقصاء لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن، قد تكون لديك حساسية تجاه الطعام تسبب أعراضك، لمساعدتك في معرفة ذلك ، استبعد مسببات الحساسية الغذائية الشائعة من نظامك الغذائي لمدة 2-4 أسابيع. بعد ذلك ، أدخل الأطعمة مرة أخرى في نظامك الغذائي 1 في كل مرة لمعرفة ما إذا كانت تسبب رد فعل، إذا تسبب الطعام في ظهور الأعراض ، فامتنع عن تناول هذا الطعام.

تشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة منتجات الألبان والغلوتين والبيض وفول الصويا والفول السوداني وجوز الشجر والحمضيات والمحار والذرة ومنتجات اللحم البقري..

-اخضع لاختبار لتحديد نوع السكر الذي لديك حساسية تجاهه، هناك عدد قليل من الاختبارات المختلفة لتشخيص عدم تحمل السكر ، اعتمادًا على المركب المعين الذي تكون حساسًا له، بعد الفحص البدني والتاريخ الطبي ، سيحاول الطبيب إجراء بعض الاختبارات المختلفة إذا اشتبه في أنك حساس للسكر.

لحساسية الفركتوز ، سوف يعطيك الطبيب جرعة صغيرة من الفركتوز عن طريق الفم ثم يقيس أنفاسك، يشير ارتفاع مستوى الهيدروجين إلى اختبار إيجابي.

يتم استخدام اختبار تنفس مشابه في حالة عدم تحمل اللاكتوز.

لاختبار حساسية الجلوكوز أو السكروز ، قد يأخذ طبيبك عينة دم لقياس مستويات السكر في الدم.

-استشر طبيبك أو أخصائي التغذية حول كيفية تعديل نظامك الغذائي، إذا كان اختبارك إيجابيًا لعدم تحمل السكر ، فإن العلاج الرئيسي هو تغيير نظامك الغذائي لتجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، نظرًا لوجود أنواع مختلفة من عدم تحمل السكر ، فإن التعديلات المحددة تعتمد على حالتك، استشر طبيبك واتبع تعليماته بشأن التغييرات الغذائية التي يجب إجراؤها.

- خذ دواء سوكريد بوصفة طبية إذا كان لديك نقص في السكريت،السكروز هو الإنزيم الذي يكسر السكروز ، لذلك سيكون لديك عدم تحمل السكروز إذا كنت تفتقر إلى هذا الإنزيم. السوكريد دواء يحل محل السكراز ويساعدك على التعامل مع حالتك. قد يصفه لك طبيبك إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكروز.

- تعديل النظام الغذائي

اقرأ جميع ملصقات الأطعمة وتوقف عن المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر،ذا تم تشخيص إصابتك بأي نوع من أنواع عدم حساسية السكر ، فعليك أن تصبح متسوقًا أكثر حذرًا. تحقق دائمًا من ملصقات الطعام قبل شراء أي شيء لمعرفة كمية السكر التي يحتوي عليها، إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية ولا يمكنك تحملها ، فقم بقطع هذا الطعام عن نظامك الغذائي.

تعتمد كمية السكر التي يمكنك تحملها على حالتك، اتبع نصيحة طبيبك بشأن الحفاظ على تناولك أقل من مستوى معين، بعض المركبات الأخرى التي يجب تجنبها هي شراب الذرة عالي الفركتوز والعسل وشراب الصبار والدبس.

إذا كنت تستطيع تحمل بعض السكر ، فيمكنك تناول الأطعمة التي لا يُدرج السكر فيها كأحد المكونات الأربعة الأولى، على الرغم من أن هذه الأطعمة تحتوي على السكر ، إلا أنها بتركيز أقل بكثير قد لا تؤدي إلى ظهور الأعراض.

- استخدم المحليات البديلة لتجنب السكر المضاف، لا يزال بإمكان بعض بدائل السكر الطبيعي والاصطناعي تحلية طعامك ومشروباتك دون تفاقم الأعراض، وتشمل هذه ستيفيا ، إكسيليتول ، إريثريتول ، مستخلص فاكهة الراهب ، والسكرين، حاول استبدال سكر المائدة بهذه البدائل.

إذا لم تكن حساسًا للغاية ، فقد تتمكن من استخدام العسل أو شراب القيقب أو دبس السكر أو سكر جوز الهند أو سكر الأرز البني أو هريس الموز أو التمر بدلاً من سكر المائدة.

-اسأل ما إذا كانت أي أدوية تستخدمها تحتوي على سكريات، تحتوي بعض الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة على سكريات للنكهة، افحص زجاجات الدواء أو اسأل الصيدلي إذا كان أي دواء تتناوله يحتوي على سكريات. إذا كان الأمر كذلك ، تحدث مع طبيبك بشأن الحصول على وصفة طبية مختلفة.

تحتوي معظم الأدوية السائلة ، وخاصة شراب السعال ، على بعض السكر على الأقل لمذاق أفضل، قد تضطر إلى التبديل إلى الأجهزة اللوحية لتقليل تناول السكر، تحتوي أقراص الاستحلاب أيضًا على سكر، إذا لم تكن متأكدًا من شيء ما ، فلا تتردد في سؤال الطبيب أو الصيدلي.