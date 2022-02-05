عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مراحل تصنيع الكبسولات الجيلاتينية داخل مدينة الدواء المصرية

عالية المستكاوي،
عالية المستكاوي، مديرة مصانع شركة جيبتو لتصنيع الدواء

قالت عالية المستكاوي، مديرة مصانع شركة جيبتو لتصنيع الدواء، إن مدينة الدواء المصرية تقوم بإنتاج نوع جديد من الكبسولات الجيلاتينية، متابعة: القسم الخصا بإنتاج الكبسولات الجيلاتينية حصل على الترخيص منذ أيام قليلة.

 

وأضافت "عالية المستكاوي" خلال حوارها ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكبسولات الجيلاتينية تعد من الصناعات المعقدة والتي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، متابعة: قررنا العمل على إنتاج الكبسولات الجيلاتينية من أجل توفير تلك الكبسولات للمريض المصري.

 

وأوضحت أن مدينة الدواء المصرية تمتلك أحد الأجهزة التكنولوجية العالمية، ومن خلال تلك الأجهزة نستطيع إنتاج كافة المستحضرات العلاجية، منوهه بأن السعة الإنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة في العام، في حالة العمل لفترة واحدة في اليوم.

 

ولفتت إلى ان مدينة الدواء تعمل على وجود شراكات علاجية مع العددي من شركات الأدوية العالمية من إنتاج مواد طبية عالمية، متابعة: نستهدف أيضا تصدير الدواء المصري إلى الخارج وإلى أفريقيا.


 

مدينة الدواء المصرية شركة جيبتو تصنيع الدواء الكبسولات الجيلاتينية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

شفاه منتفخة.. حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل.. تفاصيل

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فرار طبيب بعد فشله في إجراء عملية تجميل لشابة

الأمن القومي الإيراني: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد تطوير برنامجنا النووي

النشرة الدينية.. حكم الصيام عن المتوفي.. والمفتي يكشف رأي الشريعة في ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

لأصحاب المعاشات..5 حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

بحوزتهما أعضاء جنسية.. ضبط فتاة وشاب يمارسان أعمالا مخلة في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية الفترة المقبلة

أسرة كاملة.. التفاصيل الكاملة لمذبحة الزمالك

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ