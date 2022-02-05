شاهد.. مراحل تصنيع الكبسولات الجيلاتينية داخل مدينة الدواء المصرية

قالت عالية المستكاوي، مديرة مصانع شركة جيبتو لتصنيع الدواء، إن مدينة الدواء المصرية تقوم بإنتاج نوع جديد من الكبسولات الجيلاتينية، متابعة: القسم الخصا بإنتاج الكبسولات الجيلاتينية حصل على الترخيص منذ أيام قليلة.

وأضافت "عالية المستكاوي" خلال حوارها ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكبسولات الجيلاتينية تعد من الصناعات المعقدة والتي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، متابعة: قررنا العمل على إنتاج الكبسولات الجيلاتينية من أجل توفير تلك الكبسولات للمريض المصري.

وأوضحت أن مدينة الدواء المصرية تمتلك أحد الأجهزة التكنولوجية العالمية، ومن خلال تلك الأجهزة نستطيع إنتاج كافة المستحضرات العلاجية، منوهه بأن السعة الإنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة في العام، في حالة العمل لفترة واحدة في اليوم.

ولفتت إلى ان مدينة الدواء تعمل على وجود شراكات علاجية مع العددي من شركات الأدوية العالمية من إنتاج مواد طبية عالمية، متابعة: نستهدف أيضا تصدير الدواء المصري إلى الخارج وإلى أفريقيا.





