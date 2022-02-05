ملايين مهدرة ولقجع لا يمس.. تقرير يكشف خسائر الاتحاد المغربي بعد خيبة أمم إفريقيا

سلط تقرير صحفي الضوء على خسائر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد وداع أسود الأطلس بطولة كأس أمم إفريقيا الأسبوع الماضي، بالخسارة أمم مصر 2-1، في الدور نصف المئات.

وعنون موقع “سبور تايم” المغربي تقريره: " إخفاق جديد يضاف للكرة المغربية ولقجع في برجه العاجي لا يمس ولا يحاسب"

وذكر الموقع، أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، أنفق نحو 652 مليون دولار في آخر 7 مواسم على المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى منح الدعم السنوي التي تقدم للاندية والجوائز المالية.

الأموال التي صرفها الاتحاد المغربي آخر 7 مواسم وفقا للتقرير:

موسم 2014 - 2015: 83,5 مليون دولار

موسم 2015 - 2016 : 85,8 مليون دولار

موسم 2016 -2017 : 103,5 مليون دولار

موسم 2017 - 2018 : 96,4 مليون دولار

موسم 2018 - 2019 : 94,11 مليون دولار

موسم 219 - 2020 : 95,3 مليون دولار

موسم 2020 - 2021 : 94,11 دولار دولار

وأوضح التقرير، أن الملايين التي أنفقت من أجل النهوض بالمنتخبات الوطنية، لم تنجح في تحقيق إنجاز يذكر، باستثناء بطولتي أمم إفريقيا للمحليين، والتي تعد بطولة لا قيمة لها على المستوى القاري.

و أضاف، أن منتخب المغرب فشل بجميع البطولات الكبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أخفق في بطولة كأس العالم 2018، كما ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 أمام منتخب بنين صاحب أضعف ميزانية في القارة الإفريقية، وودع النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي على يد زعيم إفريقيا.

وأشار التقرير، إلى الخلل الحقيقي في المنظومة التي تدير الكرة المغربية، إذا يتغير مدربون وتستبعد أسماء في لائحة المنتخب، لكن دون تغيير أو إنجاز واضح، حيث فشل الاتحاد المغربي في تحقيق حلم الجماهير المغربية بجلب بطولة أمم إفريقيا الغائبة عن المنتخب الأول منذ عام 1976.