عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملايين مهدرة ولقجع لا يمس.. تقرير يكشف خسائر الاتحاد المغربي بعد خيبة أمم إفريقيا

فوزي لقجع رئيس الاتحاد
فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

سلط تقرير صحفي الضوء على خسائر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد وداع أسود الأطلس  بطولة كأس أمم إفريقيا الأسبوع الماضي، بالخسارة أمم مصر 2-1، في الدور نصف المئات.

وعنون موقع “سبور تايم” المغربي تقريره: " إخفاق جديد يضاف للكرة المغربية ولقجع في برجه العاجي لا يمس ولا يحاسب"

مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد الخسارة أمام مصر.. ومستعد للرحيل الآن

الكاف يلغي عقوبة نجم منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

وذكر الموقع، أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، أنفق نحو 652 مليون دولار في آخر 7 مواسم على المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى منح الدعم السنوي التي تقدم للاندية والجوائز المالية.

الأموال التي صرفها الاتحاد المغربي آخر 7 مواسم وفقا للتقرير:

موسم 2014 - 2015: 83,5 مليون دولار
موسم 2015 - 2016 : 85,8  مليون دولار
موسم 2016 -2017   : 103,5 مليون دولار
موسم 2017 - 2018 : 96,4 مليون دولار
موسم 2018 - 2019 : 94,11 مليون دولار
موسم 219 - 2020 : 95,3 مليون دولار
موسم 2020 - 2021 : 94,11 دولار دولار

وأوضح التقرير، أن الملايين التي أنفقت من أجل النهوض بالمنتخبات الوطنية، لم تنجح في تحقيق إنجاز يذكر، باستثناء بطولتي أمم إفريقيا للمحليين، والتي تعد بطولة لا قيمة لها على المستوى القاري.

و أضاف، أن منتخب المغرب فشل بجميع البطولات الكبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أخفق في بطولة كأس العالم 2018، كما ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 أمام منتخب بنين صاحب أضعف ميزانية في القارة الإفريقية،  وودع النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي على يد زعيم إفريقيا.

وأشار التقرير، إلى الخلل الحقيقي  في المنظومة التي تدير الكرة المغربية، إذا يتغير مدربون وتستبعد أسماء في لائحة المنتخب، لكن دون تغيير أو إنجاز واضح، حيث فشل الاتحاد المغربي في تحقيق حلم الجماهير المغربية بجلب بطولة أمم إفريقيا الغائبة عن المنتخب الأول منذ عام 1976.

لقجع الاتحاد المغربي مصر أمم أفريقيا المغرب أسود الأطلس

ترشيحاتنا

حقوقية: الختان عادة أفريقية ومصر شهدت صحوة في حقوق الطفل

بعد أشواط المعاناة الإضافية.. تشيلسي يفسد مفاجأة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

عناصر الإنقاذ تعثرعلى الطفل ريان.. وفريق طبي يتولى مهمة نقله إلى المستشفى

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

الجزار: تنفيذ 92% من "الحي اللاتيني" وإنهاء منطقة “الداون تاون” بالعلمين الجديدة

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

مجانا.. كيف تشاهد مباراة الأهلي ومونتيري عبر تطبيق أبو ظبي الرياضية

روح بطولية.. شاب مغربي يطلب منحه فرصة لإنقاذ الطفل ريان

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ