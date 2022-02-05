جنايات المنصورة تقضى بالسجن عاما لسيدة شرعت فى قتل حماتها بساطور

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بالسجن عاما لربة منزل بعد شروعها فى قتل حماتها والتخلص منها باستخدام ساطور، بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما ونيتها إزهاق روحها بعد ان طرقت باباها بدعوى حاجتها الى رقية شرعية والتعدي عليها .

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 8026 لسنة 2021 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1446 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال "سماح.ع.ع"، محبوسة، 28 عاما ربة منزل ومقيمة قرية كفر أبو ناصر ، لأنها في يوم 27/6/2021 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، شرعت فى قتل المجني عليها "أم محمد عبدالرازق سيد أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتت النية على قتلها وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "ساطور" وتوشحت بغطاء وجه متوجهه الى مسكنها والذي أيقنت سلفا وجودها به طارقة باب مسكنها ومتحيلة عليها للدلوف الى داخلة.

وما أن ظفرت بها منفردة وسنحت لها الفرصة مستديرة عنها المجني عليها موالية لها ظهرها حتي أشهرت ما بحوزتها من سلاح أبيض مباغتة إياها به بضربة إستقرت برأسها دافعه اياها أرضا موالية للتعدي عليها بعدة ضربات لذات السلاح مستقرة ضرباتها بوجه المجني عليها محدثة ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي الخاص بها قاصدة إزهاق روحها الا انها قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المجني عليها "أم محمد عبدالرازق، 75عاما، فى تحقيقات النيابة أنها حال تواجدها بمسكنها تناهى الي مسامعها صوت طرقات الباب و استبيانها الطارق تبينت المتهمة فى حلة بغطاء وجه مستحيلة عليها الدلوف الى مسكنها بغية إجراء رقية شرعية وما أن دلفت الى مسكنها أبصرتها تستدير عنها موالية لها ظهرها حتي أشهرت ما بحوزتها من سلاح أبيض"ساطور" مباغتا اياها به بضربة استقرت بمؤخرة رأسها دافعة اياها أرضا وموالية التعدي عليها بعدة ضربات أخرى قاصدة إزهاق روحها.

فيما أكد الرائد محمد حلمي عصفور، معاون مباحث مركز شرطة دكرنس، فى شهادته أنه حال تواجده بديوان المركز حضرت إليه المتهمة وقرت له بكونها القائمة بارتكاب الواقعة بإستخدام سلاح أبيض "ساطور" مرشدة عن مكانة فتمكن من ضبطه بمواجهتها أقرت بأنة ذات السلاح الذي استخدمته في ارتكاب الواقعة .

واضاف ان تحرياته السرية توصلت أنه على إثر خلاف سابق فيما بين المجني عليها والمتهمه قامت الأخيرة بإحضار السلاح الأبيض المضبوط من منزلها وتوجهت صوب مسكن المجني عليها وما إن ظفرت بها منفردة حتي كالت لها عدة ضربات باستخدام السلاح قاصدة إزهاق روحها.

كما أقرت المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار أحمد توفيق، وكيل النيابة الكلية، بارتكابها الواقعة باستخدام سلاح ابيض"ساطور"، قاصدة إزهاق روح المجني عليها.

كما أثبت تقرير الطب الشرعي للمجني عليها وجود ثلاث أثار التئامية الأول بفروة الرأس والآخر يمتد على أسفل يمين الجبهة ووسط الحاجب الأيمن والجفن العلوي وزاوية العين اليمنى وجانب الأنف ، وكذا تجمع دموي أسفل الجفن السفلي الأيمن وأعلي الوجنة ويمين الذقن .

كما تبين إصابة المجني عليها بالوجه وفروة الرأس اصابة قطعية تنشأ عن نصل حاد أيا كان نوعة ويجوز حدوثها من مثل السلاح البيض"ساطور"، المضبوط وفق التصوير الوارد بأقوال المجني عليها وبتاريخ معاصر للواقعة.

و بفحص السلاح المضبوط وفقا لتقرير الطب الشرعي تبين انة عبارة عن سلاح أبيض "ساطور" مستطيل الشكل ذو نصل معدني لة حافة حادة وأخرى كالة وله يد خشبية غير محكمة التثبيت.