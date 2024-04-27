مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو يبطل إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس

قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينتمي إلى الأقلية ضد كبار صناع القرار ورؤساء المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالصفقة.

وقال المسؤول: حتى عندما يقبل بنود الصفقة في المحافل المحدودة، فإن معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تجعله يقول شيئا آخر في الحكومة الموسعة، لتعقيد القرارات وتبديد إمكانية إبرام الصفقة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن تل أبيب قدمت اقتراحا جديدا بشأن المفاوضات مع حركة حماس يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة، بما في ذلك الاستعداد ضمنيا لأول مرة لمناقشة إنهاء الحرب في قطاع غزة وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى والإنسانية من صفقة تبادل الأسرى.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات، وفقا لما ذكره موقع "والاه" العبري.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الاقتراح الإسرائيلي الجديد تمت صياغته بالاشتراك مع الوسطاء وفريق التفاوض الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار مواقف حركة حماس ومجالات المرونة لدى الحركة.

ويتضمن الاقتراح الجديد على سبيل المثال، الاستجابة لمطالب حماس الأساسية، مثل الاستعداد لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بالكامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع، والاستعداد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية.

وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب الموقع: "نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيا لإدخال حماس في مفاوضات جدية، ونأمل أن يكون هذا اقتراحا يفهمون من خلاله أننا جادون في التوصل إلى اتفاق ونحن جادون".

وأضاف: عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب".