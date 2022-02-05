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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل: كورس هيرا كاريزما الأفضل لعلاج الشعر المجعد الإفريقي للأطفال

صدى البلد

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن الكورس الأصفر من هيرا كاريزما هو أول بروتين علاجي مصرح به من قبل وزارة الصحة، لعلاج الشعر المجعد الأفريقي الخاص بالأطفال.

وأضافت "هشام"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كورس "هيرا كاريزما" يعتمد على فهم الأم لطبيعة شعر ابنتها وبناءً عليها تتم التعامل معه، لذلك فنحن نوفر 25 خبيرة شعر على مدار الأسبوع 24 ساعة لاستفسار الأمهات عن أي معلومة خاصة بالشعر.

وأوضحت خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، أن "هيرا كاريزما"، وفر الكورس الأحمر الخاص بالقمل والحشرات للأمهات حتى يتفادين الوقوع فيها مع بناتهن، خاصة وأنها عدوى بين الأطفال الصغيرة ولا تتعلق بالنظافة الشخصية.

طبيعة الشعر

وتابعت خبيرة التجميل إن براند هيرا كاريزما هدفه توعية الأم بمعرفة طبيعة شعر أطفالها، وبناءً على ذلك هناك 25 خبيرة شعر متوفرة بخدمة عملاء البراند للرد على أي استفسار للام، ووصف الكورس المناسب.  

وونوهت بأن هيرا كاريزما متوفر بعدة كورسات منها الكورس الأحمر للقمل والحشرات، أما الكورس الأصفر فهو أول بروتين لفرد شعل الأطفال، أما الكورس البني فهدفه حماية الشعر، أما الكورس الأزرق فهو مخصص لعلاج تساقط الشعر، أما الكورس الأخضر فهو مخصص للشعر الكيرلي.

وأشارت خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إلى أن هدفنا توعوي، وهو في المقام الأول لتوعية الأم بطريقة التعامل الصحيحة مع شعر الأطفال، لذلك يمكن الاستفسار عن أي نوع منتج آخر غير "هيرا كاريزما"، وسيتم الإجابة عليهم بمنتدى المصداقية، مؤكدة أننا قمنا بعمل كورسات خاصة بـ"هيرا كاريزما" تدور حول كيفية تعامل الأم مع شعر بناتها.
 

خبيرة التجميل هيرا كاريزما الكورس الأصفر الشعر المجعد علاج الشعر المجعد

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