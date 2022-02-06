عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون عن عشرة طائرات تحمل المشجعين لدعم المنتخب المصري، قائلاً : " الطائرات وصلت بالفعل، وننتظر طائرة أخرى، والمباراة ستقام في الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون، والتاسعة بتوقيت مصر، وسيحضرها رئيس الجمهورية هناك ولذلك هناك تحضيرات مكثفة."

وأوضح مدحت مليجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن هناك نحو 50 أتوبيس  ستنقل المشجعين إلى الملاعب لمشاهدة مباراة مصر والسنغال،  قائلاً : " كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس.

وتوقع سفير مصر في الكاميرون، حضور 3 آلاف مشجع لدعم المنتخب المصري، مؤكداً أن الحالة المعنوية للاعبي المنتخب في السماء، وقادرين على تخطي عقبة السنغال، .

وتابع : "أمطار خفيفة سقطت على ملعب مباراة مصر والكاميرون واللاعيبة كانوا بيتزحلقوا، والحمد لله فاز المنتخب المصري، ولكن كانت هناك منغصات سخيفة، وكان هناك حوالي 8 وزراء من الحكومة الكاميرونية ولم استطع استكمال المباراة بعد طرد الكابتن كيروش لأني كنت متضايق جدا وأشعر بعدم العدالة".

وأتم  سفير مصر في الكاميرون قائلاً : "رأينا في هذه البطولة كمية كبيرة من الشائعات والمنغصات، ورغم ذلك ولادنا كانوا رجالة كلهم وقدروا يفوزوا وسيكللون هذه المسيرة بالحصول على الكأس".

سفير مصر بالكاميرون السفير مدحت المليجي كلمة أخيرة اون مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

كيف واجهت وزارة الأوقاف التطرف وأفكار المتطرفين المنحرفة ؟

عمري ما هدعي عليهم.. أب يروي تفاصيل صادمة: ولادي طردوني من الشقة..فيديو

يلا نرجع اللى فات .. ديو غنائى جديد يجمع أحمد سعد وأصالة

سفارة مصر في الدوحة تستقبل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم |صور

صحف السعودية.. انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عما يدور بالعالم

صحف السعودية| انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عمّا يدور بالعالم

البترول لـ المواطنين: عملنا تطبيق خدمات محطات البنزين عشانكم انتو

أفضل الأدعية الدينية القصيرة ..تنفعك في الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين

الظلام يعم شفشاون بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ