سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون عن عشرة طائرات تحمل المشجعين لدعم المنتخب المصري، قائلاً : " الطائرات وصلت بالفعل، وننتظر طائرة أخرى، والمباراة ستقام في الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون، والتاسعة بتوقيت مصر، وسيحضرها رئيس الجمهورية هناك ولذلك هناك تحضيرات مكثفة."

وأوضح مدحت مليجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن هناك نحو 50 أتوبيس ستنقل المشجعين إلى الملاعب لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، قائلاً : " كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس.

وتوقع سفير مصر في الكاميرون، حضور 3 آلاف مشجع لدعم المنتخب المصري، مؤكداً أن الحالة المعنوية للاعبي المنتخب في السماء، وقادرين على تخطي عقبة السنغال، .

وتابع : "أمطار خفيفة سقطت على ملعب مباراة مصر والكاميرون واللاعيبة كانوا بيتزحلقوا، والحمد لله فاز المنتخب المصري، ولكن كانت هناك منغصات سخيفة، وكان هناك حوالي 8 وزراء من الحكومة الكاميرونية ولم استطع استكمال المباراة بعد طرد الكابتن كيروش لأني كنت متضايق جدا وأشعر بعدم العدالة".

وأتم سفير مصر في الكاميرون قائلاً : "رأينا في هذه البطولة كمية كبيرة من الشائعات والمنغصات، ورغم ذلك ولادنا كانوا رجالة كلهم وقدروا يفوزوا وسيكللون هذه المسيرة بالحصول على الكأس".