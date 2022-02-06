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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتماد شهادة الأيزو الدولية"ISo 21001: 2018" لمركز تدريب "الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي"

صدى البلد

أعلن المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة،  عن حصول مركز التدريب بالشركة على شهادة  الأيزو الدولية "ISO 21001: 2018" والخاصة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية، والمعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والذى تعد المرة الأولى التي تحصل فيها أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى علي هذه الشهادة.

 

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالشركات، من خلال خطة تدريبية تلبى الاحتياجات الفنية والإدارية والتخصصات المختلفة.

 

وأوضح رئيس شركه الجيزة، أن الشركة تولي اهتماماً  كبيراً برفع كفاءة كافة العاملين بالشركة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، لافتاً إلى أهمية مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

 

جديرٌ بالذكر ، أن مركز التدريب بشركة مياه الجيزة حاصل على شهادة الأيزو الدولية في نظام إدارة الجودة "2015 :9001 ISO" واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم للمرة الخامسة على التوالي.

شركة مياه الشرب الصرف الصحى ممدوح رسلان شركه الجيزة مياة الشرب

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