يشيخ في 10 سنوات.. عالم روسي: كورونا يصيب الجسم بالشيخوخة المتسارعة

فجر عالم الأحياء الجزيئية في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف مفاجأة صادمة عن كورونا، حيث توصل لنظرية جديدة عن كيفية تأثر جسم الإنسان بعد الإصابة فيروس كورونا وعلاقتها بالعمر البيولوجي للشخص.

وكشف “ مكسيم ” في حوار مع وسائل إعلام روسية، أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا ستتعرض لعدة عوامل سلبية في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقد تؤدي في يوم واحد إلى الإصابة بشيخوخة عام كامل.

وقال العالم الروسي: "إذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا وأصيب به فإنه يتعرض للمعاناة من تأثيرات صحية ضارة كان من المتوقع أن يمر بها الجسم خلال 10 سنوات قادمة، لكنه يعاني منها في غضون 10 أيام فقط وهو ما يمكن أن يطلق عليه الشيخوخة المتسارعة".

الشيخوخة الطبيعية

وأضاف العالم الروسي أن هذا على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به، وتسبب وباء كورونا رسميا في موت أكثر من 5.723 مليون شخص في العالم منذ بداية الجائحة فى نهاية عام 2019.

بالأرقام المطلقة، الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (901,391)، تليها البرازيل (630,494) ثم الهند (501,114) وروسيا (334,743).

وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية قد يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب فيروس كورونا بصورة مباشرة وغير مباشرة.