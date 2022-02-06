عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يشيخ في 10 سنوات.. عالم روسي: كورونا يصيب الجسم بالشيخوخة المتسارعة

مفاجأة صادمة.. عالم:
مفاجأة صادمة.. عالم: كورونا تجعل الجسم يشيخ سنة عن كل يوم إص

فجر عالم الأحياء الجزيئية في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف مفاجأة صادمة عن كورونا، حيث توصل لنظرية جديدة عن كيفية تأثر جسم الإنسان بعد الإصابة فيروس كورونا وعلاقتها بالعمر البيولوجي للشخص.

وكشف “ مكسيم ” في حوار مع وسائل إعلام روسية، أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا ستتعرض لعدة عوامل سلبية في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقد تؤدي في يوم واحد إلى الإصابة بشيخوخة عام كامل.

جرعة كورونا الثالثة شرط استخدام وسائل النقل بالسعودية

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

وقال العالم الروسي: "إذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا وأصيب به فإنه يتعرض للمعاناة من تأثيرات صحية ضارة كان من المتوقع أن يمر بها الجسم خلال 10 سنوات قادمة، لكنه يعاني منها في غضون 10 أيام فقط وهو ما يمكن أن يطلق عليه الشيخوخة المتسارعة".

الشيخوخة الطبيعية
وأضاف العالم الروسي أن هذا على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به، وتسبب وباء كورونا رسميا في موت أكثر من 5.723 مليون شخص في العالم منذ بداية الجائحة فى نهاية عام 2019.

بالأرقام المطلقة، الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (901,391)، تليها البرازيل (630,494) ثم الهند (501,114) وروسيا (334,743).

وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية قد يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب فيروس كورونا بصورة مباشرة وغير مباشرة.

كورونا فيروس كورونا وباء كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الشيخوخة

موضوعات متعلقة

للرجال فوق الخمسين .. هذه المكملات الغذائية لاغنى عنها

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

أكلات مغربية .. طريقة عمل الرغايف المعسلين

طريقة لزيادة الوزن في أسبوع .. وأفكار لأكلات شهية

أكلات سوريا .. طريقة عمل شاكرية اللحم

علاج نفسي والتأكد من سلامة المخ.. استشاري يكشف ما يحتاجه الطفل ريان لعيش حياة طبيعية بعد إخراجه من البئر

نوع رخيص من التوابل مضادا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر..دراسة تكشف التفاصيل

عرضة لفقدان الإحساس بالأمان | 4 أضرار تحيط بـ الطفل ريان

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يهزم الجزيرة الإماراتي 6-1 في مونديال الأندية

منسق دي جي..ترامب يجد وظيفة جديدة بدوام جزئي

بحضور رئيس الكاميرون وأغاني أفريقية.. لقطات من الحفل الختامي لنهائي أمم أفريقيا

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

دواء جديد تحت الإختبار.. طرح لقاح كورونا المصري بالأسواق خلال شهرين

رانيا هاشم عن مواجهة السنغال: يا رب وشى يكون حلو ومنتخب مصر يفوز..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

بعد وفاة ريان.. لماذا يلتف العالم من جديد حول الطفل السوري « فواز القطيفان »

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

مفتي الجمهورية: النبي لم يضرب زوجاته.. والطلاق يجب أن يكون آخر الحلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ