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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 7-2-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (بلوم، عودة، المشرق،المصرف العربي الدولي ، كريدى اجريكول ، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ، HSBC  ،مصر، الأهلي، مصرف أبوظبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني)نحو 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (قطر الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية) 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الكويت الوطني 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

أعلي سعر شراء الدرهم الاماراتي

تقدم بنوك مصر والأهلى ومصرف ابوظبي الإسلامي و كريدى اجريكول و الإسكندرية ،HSBC ، عودة أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى البنوك المصرية بنك مصر إيران للتنمية بنك العربي الافريقي الدولي اليوم الأثنين

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