المستشار الألماني: نرفض دعم الغرب لـ أوكرانيا بالسلاح..ودولتنا أقوى عضو في الناتو

علق المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد، في تصريحات لقناة ARD، ببرنامج “تقرير من برلين” على المساعدات الألمانية لأوكرانيا وزيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض شولتز مرارًا وتكرارًا عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قبل وقت قصير من مغادرته في زيارة هي الاولى له للولايات المتحدة حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي معرض حديثه، تحدث شولتز عن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وقال عن خلافته لها: "واجبي هو أن أفعل ما هو في مصلحة الشعب الألماني'.

وعلى مستوى القضية التي تشغل الرأي العام الأوروبي، طالب مستشار ألمانيا الجديد الجانب الأوكراني بشدة وبشكل متكرر بعدم تلقي الأسلحة في اشارة الى عمليات تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالعتاد العسكري، وقد رفضت الحكومة الفيدرالية هذا الأمر بشدة حتى الآن ، وهو ما انتقدته كييف وحلفاء الناتو الشرقيون بوضوح مؤخرًا.

وعن النظر إلى ألمانيا كأضعف عضو في الناتو، رد شولتز، قائلا: "هذا انطباع خاطئ لا ينتج عن واشنطن، لكن لي بعض التعليق على هذا".

وتابع المستشار الالماني أن ألمانيا لها أكبر حصة من القوات في الاتحاد الأوروبي وهي أكبر مساهمة داخل الناتو، قائلا "يعلم الجميع ما لدولتنا من أهمية كبيرة".

واستطرد: العديد من الحلفاء لديهم مواقعهم في ألمانيا، وفي الوقت نفسه، نحن الدولة التي قدمت أكبر مساعدة اقتصادية ومالية لأوكرانيا منذ عام 2014".