توصية جديدة من المراكز الأمريكية بشأن لقاح كورونا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن عزم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية التوصية بجرعة معززة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كل ٣ اشهر للذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ومن ناحية أخرى، تم تطوير لقاح قائم على البروتين لـ فيروس كورونا يتم إعطاؤه عن طريق الأنف من قبل فريق BioMAP في المعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة .

ويمكن أن يؤدي هذا اللقاح إلى استجابة مناعية على المستوى الجهازي ، على غرار اللقاحات العضلية التقليدية ، وكذلك على مستوى الغشاء المخاطي.

ويعمل التنقيط في الأنف استجابة مناعية في تجاويف الأنف، ولهذا السبب ، يمكننا إيقاف الفيروس في وقت مبكر جدًا.

كما أن اللقاحات المتوفرة حاليًا ضد فيروس كورونا ناجحة للغاية ، لكن غالبية الأشخاص في العالم لا يزالون غير محصنين وهناك حاجة ماسة لمزيد من اللقاحات سهلة الاستخدام والفعالة في وقف المرض وانتقاله.

وإذا أثبت لقاح فيروس كورونا الجديد فعاليته لدى الأشخاص ، فقد يساعد في منع انتقال السارس-CoV-2 ويساعد في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

