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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دواء جديد تحت الإختبار.. طرح لقاح كورونا المصري بالأسواق خلال شهرين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف الدكتور أسامة عزمي رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري، آخر تطورات اللقاح، مؤكدا أن هناك أخبارا مبشرة بشأن اللقاح ودواء يصلح للتعامل مع مصابي فيروس كورونا. 

وأضاف عزمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن اللقاح المصري خلال شهرين سيظهر للنور، ووصلنا لنتائج في غاية الروعة. 

 

وتابع رئيس فريق التجار السريرية للقاح المصري، أنه خلال شهرين سيتم طرح اللقاح المصري بالأسواق بعد ظهوره للنور.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور أسامة عزمي رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري، إلى أن الدواء المصري لمصابي فيروس كورونا يسير بخطوات ناجحة وقوية، وقريبا سيظهر أيضا للنور ويتم طرحه في الأسواق فورا الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بهذ الدواء.
 

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