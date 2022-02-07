تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

بددت الأسهم القيادية مكاسبها الصباحية حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشرا إيجي إكس 30 للأسهم القيادية وكذلك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 11608 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13841 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4571 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3210 نقطة.



