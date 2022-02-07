كل إعلانات السيارات المشاركة في مباريات Super Bowl.. فيديو

بدأت شركات السيارات في طرح إعلاناتها الدعائية الخاصة بمباريات super bowl في دورتها الـ 56 وهو الحدث الرياضي الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر أن تبدأ فعالياته الأحد، 13 فبراير الجاري.

ستكون مباريات سوبر بول Super Bowl LVI في ملعب SoFi في إنجليوود ، كاليفورنيا، الملعب الرئيسي لفريق لوس أنجلوس رامز.

في السطور القادمة يرصد "صدى البلد" كل الإعلانات الدعائية التي طرحتها شركات السيارات.

أولا: BMW

شوقت بي ام دبليو محبيها إلى مشاركتها في حفل مباريات سوبر بول الأمريكية، من خلال إعلان لا يتجاوز 40 ثانية يظهر فيه أرنولد شوارزنيجر في شخصية "زيوس" من الأساطير الإغريقية القديمة وهو إله السماء والبرق والرعد والقانون والنظام والعدالة، بحسب تراث اليونانيين القدماء.

يبدأ الإعلان في مقهى "الباريستا" أي صانع ومقدم المشروبات في هذا المقطع، يحاول أن ينادي على اسم العميل صاحب طلب القهوة ليتسلم قهوته ثم يرتبك ويخطئ في لفظ اسم "زيوس" المكتوب على مشروب القهوة، نجد في المشهد التالي "أرنولد" يظهر بملابس الإغريق القدماء وتشع منه ومضات كهربائية، ناظرًا إلى الباريستا شذرًا ليصحح نطق اسمه ويؤكد أنه "زيوس" إله الرعد.

وأرفقت "بي ام دبليو" المقطع الدعائي جملة "Something Electric is Brewing" أي أنها في طريقها لإعداد شيء كهربائي مع رابط يوجه إلى صفحة العلامة التجارية البافارية إلى طرز الـ بي ام دبليو iX و بي ام دبليو i4.

ثانيا: شركة كيا

طرحت شركة كيا موتورز التابعة للشركة الأم هيونداي موتورز، إعلان جديد لسيارتها كيا EV6 مستخدمة كلب آلي في قالب تشويقي يشبه أفلام الكارتون لجذب أكبر عدد من الجمهور، مستهدفة لفت أنظار المشاهدين غير المهتمين بأخبار السيارات أو الطرز الجديدة.

الإعلان الذي لا يتجاوز مدته الدقيقة والـ 13 ثانية يحكي قصة حياة كلب آلي أمنية حياته أن يجد شخص أو عائلة تتبناه ليكون مثل نظرائه من الكلاب التقليديين، يبدأ الإعلان بمشهد للكلب "روبو دوج" robo dog كما أسمته "كيا" وهو ينظر بنظرات حزن وضيق من خلال الزجاج إلى كلب يلاعب صاحبه وينبح في مرح، ثم نجد عيونه تتجه لقائد سيارة كيا EV6 يقف وينزل من سيارته ليشحنها، الكلب الآلي يقرر أنه هو الصديق المناسب ليتبناه ونرى الكلب في المشاهد اللاحقة يعدو بسرعة ليلحق بقائد السيارة التي انطلقت في طريقها غير آبهة بمحاولات "روبو دوج" المصر على اللحاق بـ "كيا EV6".

وفي المشهد الأخير نجد الكلب يقفز من أعلى مبنى شاهق ليجد نفسه مباشرة أمام كيا EV6 وقائدها الذي يوقف العربة ويهرع لإنقاذ حياة الكلب الآلي الذي يبدو أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة لأن بطاريته أوشكت على النفاد.

ثالثا: نيسان

اعتمدت في إعلانها على الممثل الكندي يوجين ليفي والأمريكية بري لارسون للتسويق لسيارتها الجديدة نيسان Z، موديل 2023 القادمة، يبدأ الإعلان الذي لا يتجاوز الدقيقة بالفنانة بري لارسون وهي تعطي مفاتيح سيارتها لـ "يوجسن ليفي" ليجربها بنفسه، ثم بعد ذلك يتحول الإعلان إلى نسخة مصغرة من أفلام هوليوود الأكشن التي تعتمد على المطاردات والتصادم بين السيارات، فنجد السيارة النيسان تطير في الهواء في حركات بهلوانية مثيرة وتدخل في صراعات دامية ومناورات بين طائرات متصارعة وتحترق في السماء، ورغم كل ذلك قهوة يوجين ليفي تظل ثابتة ولا تندلق، وفي المشهد الأخير نرى جماهير تصفق بحرارة لمشاهد المطاردة ونكشتف أنها جزء من فيلم سينمائي.

رابعا: wallbox

وهي شركة تبيع شواحن منزلية للسيارات الكهربائية ولأول مرة تصنع إعلان دعائي لها، المقطه لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، يبدأ الإعلام ببطله "سيث" المعقد من الكهرباء بسبب تعرضه لحادث صعق كهربائي بوميض البرق مما جعله يتخوف من أي جهاز كهربائي أو صوت صادر من محرك كهربائي، نراه في الإعلان متخوف من مجرد لمس مقبس الكهرباء ويتخوف من العزف على جيتار موصول بالكهرباء، ومع ذلك لديه شاحن "وولبوكس" لأنه يوفر وقته وماله بطريقة مثالية، والأهم من ذلك أنه يحافظ على البيئة ونراه في آخر الإعلان يقول "شكرا وولبوكس".