دينا أبوالسعود توضح مفهوم فقر الدم وتنصح بهذا المكمل الغذائي |فيديو

قالت الدكتورة "دينا أبو السعود"، مستشار طبي، إن الدم من أهم عناصر الجسم، وهو مكون من كرات الدم الحمراء، وكرات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة، والصفائح الدموية، مشيرة إلى أهمية خلايا الدم للجسم.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من الضروري الاهتمام بصحة الدم وكفاءته؛ منوهة إلى أنه في حالة حدوث فقر الدم فإن ذلك يتسبب في حدوث مشكلات متعددة.

ونصحت دينا أبو السعود بالمكمل الغذائي ELP Multivit والذي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وهي بدورها تحافظ على صحة البشرة والشعر كما تعمل على تحسين التركيز لدى السيدات.

