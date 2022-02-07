كارتيرون يخصص فقرة بدنية في مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.



واشتملت هذه الفقرة على تدريبات الجري حول الملعب بخلاف بعض التدريبات البدنية بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباريات المقبلة.



وكان الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات لملعب دريم بالسادس من أكتوبر ابتداء من اليوم الاثنين، لحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.



يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بنقل التدريبات خارج النادي، بسبب التجهيز لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجاري على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت الموافق 12 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.