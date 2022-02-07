عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني الأربعاء

صدى البلد

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الأربعاء المقبل 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

txt

وزير التعليم العالي: قفزة كبيرة في النشر الدولي للبحوث العلمية خلال عام2021

txt

التعليم العالي: إنهاء إجراءات سفر طلاب الجامعات إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني

وكانت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الأحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

 

وأكدت أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

الجامعات الخاصة التعليم العالي تنسيق الجامعات الثانوية العامة وزارة التعليم العالى وزير التعليم العالي

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: قفزة كبيرة في النشر الدولي للبحوث العلمية خلال عام2021

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر هذا الرابط الآن

احصل على فرصة للدراسة في برلين.. عبر هذا الرابط

الأعلى للجامعات: لا تغيير في نظام الدراسة بالتيرم الثاني

افتتاح مدينة المدارس الشتوية لطلاب الجامعات

وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التجديدات بمعهد تيودور بلهارس والمستشفى التابع له

بعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. التقديم على 5 مراحل و48 ساعة فقط لسداد المصروفات بعد قبول الطالب.. وننشر الحدود الدنيا للكليات وطريقة التسجيل

التعليم العالي: إنهاء إجراءات سفر طلاب الجامعات إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني

ترشيحاتنا

عصام مرعي: منتخب مصر جمع الشعوب العربية.. فيديو

"أرسم وأكتب هيروغليفي" أول فعاليات الإجازة للمتحف القومي للحضارة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

هل مريض سلس البول يدخل في حديث النبي لا يستبرئ من بوله؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ