أحمد موسى لـ محمد صلاح: أوعى تنكسر.. مستنينك في "قطر 2022"

وجه الإعلامي أحمد موسى، الدعم لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري بعد أداء المنتخب الرائع تحت قيادته في بطولة الأمم الإفريقية وخسارة النهائي أمام السنغال.

وقال أحمد موسي، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "أوعى يا صلاح تنكسر.. دموعك غالية عليننا.. أنت قائد عظيم وعاوزك ترجع أقوى وتكون هداف الدوري الانجليزي.. وأنت هتصالح جمهورك وبلدك وهتفرحنا يوم 29 مارس اللي جاي.. هتصعدنا كأس العالم".

ووجه موسى، رسالة للاعبي المنتخب المصري، قائلا: "أنتم أبطال وهتكتبوا التاريخ.. مصر بتقولكم مستنينكم يا أبطال في قطر 2022..أنسوا بطولة الأمم.. أنتم عندكم بطولات محدش في أي دولة عملها غير مصر.. وأنتم كسبتم احترام مصر كلها".