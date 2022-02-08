اليوم.. نظر محاكمة طفل ذا فويس لشروعه فى قتل آخر بحلوان

تنظر محكمة جنايات الطفل بالأميرية،اليوم الثلاثاء في القضية رقم 12829 لسنة 2021، المتهم فيها الطفل نجم ذافويس كيدز، لاتهامه بالشروع فى قتل الطفل حسن شريف محسن بمفتاح الذي استقر داخل رأسه بمنطقة حلوان.

كان “صدى البلد” حصل على نص تحقيقات قضية رقم ١٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢١ المعروفة إعلاميا بواقعة نجم ذا فويس كيدزوالمتهم فيها الطفل معاذ محمد أحمد عيسى 14 سنه طالب في الصف الثالث الإعدادي بالتعدى على الطفل حسن شريف محسن بمفتاح الذي استقر داخل رأسه وانكر المتهم أمام رجال التحقيق اتهامات التعدي وإصابة المجني عليه بالمفتاح في رأسه وأنه كان يدافع نفسه على حد قوله وأن هذه المفاتيح كانت تخص بيته.

وأضاف المتهم :"اللي حصل انه يوم الاثنين ٧ يونيو ٢٠٢١ كان آخر يوم في امتحاناتى وكنت ماشي وقابلت واحد صاحبجراج جنبي اسمه جمال فهو قبل كده كان قلي السطح عالي هو كان بيهزر وانا معرفش معنى الكلمه دي ايه ويوم الواقعةهو كان واقف في الشارع قدام الجراج وأنا كنت واقف قدام وطالع البيت ومعايا المفاتيح بتاعتي في أيدي فأنا لما شوفته قولتله نفس الجملة اللي هو قالهالي السطح عالي.