عمر مرموش للمصريين عن خسارة المنتخب: نعوضكم ونرفع راسكم إن شاء الله

علق عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، علي خسارة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية أمام السنغال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عمر مرموش، صورة للمنتخب، وعلق عليها كاتبًا: “عايز أشكر الجمهور المصري من كل قلبي على دعمكم اللي وصل لنا وكنا حاسين به طول الوقت وكان أكبر دافع لينا اننا نجتهد ونجيب آخرنا عشان نسعدكم بس للأسف البطولة مكانتش من نصيبنا”.

وتابع كاتبًا: “فخور جدا بأول مشاركة ليا في بطولة كأس الأمم الافريقية مع منتخب بلدي وإن شاء الله المرة الجاية تنتهي بالفوز بالبطولة.. بنوعدكم إننا هنعمل كل حاجة نقدر عليها عشان نكون موجودين في كأس العالم ونعوضكم ونرفع راسكم إن شاء الله”.

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 جيث انتهي الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

الفرص الخطيرة

وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وحاول المنتخب السنغالي شن بعض الهجمات من جهة اليمين عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء للتمر أمام الجميع إلي رمية تماس

وتلقي منتخب السنغال بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

ومع النصف الثاني من الشوط الأول حاول منتخب مصر السيطرة على الكرة عبر الضغط المتقدم على مدافعي السنغال في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.