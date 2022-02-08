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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عمر كمال عبد الواحد عن خسارة المنتخب: كان نفسنا نفرحكوا بالبطولة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

علق عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للمنتخب المصري، علي خسارة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية أمام السنغال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عمر كمال عبد الواحد، صورة للمنتخب، وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله على كل حال ، كان نفسنا نفرحكوا بالبطولة لكن قدر الله وما شاء فعل و ان شاء الله ربنا يعوضنا بفرحة اكبر فرحة التأهل لكأس العالم”.

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وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 جيث انتهي الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

 

الفرص الخطيرة
وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وحاول المنتخب السنغالي شن بعض الهجمات من جهة اليمين عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء للتمر أمام الجميع إلي رمية تماس

وتلقي منتخب السنغال بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

ومع النصف الثاني من الشوط الأول حاول منتخب مصر السيطرة على الكرة عبر الضغط المتقدم على مدافعي السنغال في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

عمر كمال عبد الواحد منتخب مصر مصر بطولة الأمم الإفريقية السنغال

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