منتخب مصر يحقق رقما قياسيا في أمم إفريقيا.. تعرف عليه

قال الاعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر حقق رقما قياسيا لم يسبقه إليه أي منتخب، حيث لعب الفراعنة الوقت الأكبر من عدد الدقائق خلال نسخة واحدة في تاريخ البطولة، حينما خاض كل منافساته الإقصائية من دور الـ 16 بوقت إضافي + 30 دقيقة بعد انتهاء الوقت الأصلي 90 دقيقة".

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "منتخب مصر خاض في دور المجموعات 270 دقيقة ثم أتبعها بـ 480 دقيقة أخرى في الأدوار الإقصائية بمجموع 750 دقيقة ولم يفعلها قبل ذلك أي منتخب سوى مصر".

وتابع: "لم يلعب أي منتخب في تاريخ البطولة دقائق مثل ما لعب الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية الكاميرون".