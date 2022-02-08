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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تمارين لتقوية عضلات الجسم والتخلص من آلام الرقبة .. شاهد

كوتش سارة، مسئولة
كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم مع تمارين الكارديو البسيطة.

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن تمارين الكارديو تفيد عضلة القلب، وتساعد في توصيل الدم لجميع عضلات الجسم.

وأضافت كوتش سارة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية إن الكثير منا يعاني من تيبس عضلة الظهر، لذلك هذه التمارين مفيدة للغاية ، حيث تعمل على عودة وضع الظهر لشكله الطبيعي، وتقوية عضلاته.

ونوهت كوتش سارة أن هذه التمارين تعمل على تقوية عضلات الظهر كاملة، بالإضافة إلى أنها تعمل على التخلص من آلام الرقبة.

وأوضحت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، مشيرة إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتين مياه، أو زجاجتين رمل، يكون وزنهم زي بعض".

وشددت كوتش سارة على ضرورة التسخين أولاً وتحريك الجسم قبل البدء في أي تمارين رياضية، حتى تكون العضلات جاهزة لأي حركة، دون أن يحدث ما يُسمى بـ "الشد العضلي".

وتابعت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

برنامج صباح البلد قناة صدي البلد الصحفي أحمد حمدى تمارين رياضية تمارين الكارديو

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