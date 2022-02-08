وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات برنامج التنمية المستدامة

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم جانبا من فاعليات اليوم الثانى ببرنامج التنمية المستدامة لنشر ثقافة الجودة بمدارس المحافظة ‏المقام بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين بحضور عماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم و محمد بدوى مدير إدارة قياس الجودة و خليل الطوبشى مدير ‏إدارة التعليم الإبتدائى وأيمن يوسف مدير المدرسة.‏

وأعرب وكيل تعليم بورسعيد عن سعادته البالغة بهذا اللقاء المفتوح الذى استهدف 70 من مديرى مدارس المرحلة الإبتدائية بإدارتى شمال وشرق التعليمية تحت مظلة نشر ‏ثقافة الجودة مع نقل وقياس الأثر على المدى البعيد.‏

برنامج للتنمية المستدامة بتعليم بورسعيد

وأكد الدكتور وكيل تعليم بورسعيد من خلال كلمته للحضور أن تعليم بورسعيد لديه بنية تحتية قوية جدا تميزه عن باقى المحافظات بالإضافة إلى الكثافات المقبولة بالفصول وكلاهما ‏من العومل الإيجابية التى تعطى مؤشرا قويا للسعى فى طلب الجودة والإعتماد التربوى مع تحديد السلبيات والعمل على حلها بشكل علمى.‏

برنامج للتنمية المستدامة بتعليم بورسعيد

برنامج للتنمية المستدامة بتعليم بورسعيد

وتحدث وكيل تعليم بورسعيد عن الملامح المستقبلية للعمل وفقا لخطة موضوعة لمدة 3 سنوات مقبلة وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مشيرا إلى إتاحة التنافسية ‏والتشاركية فى العمل بهدف إثراء التفاعل الإيجابى وصولا لجودة التعليم.‏

وناقش اليوم الثانى لهذا البرنامج بعض النقاط مثل معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد التربوى, و أدوات التقويم الذاتى, و السجلات الخاصة بالجودة, و ‏المعايير الحاكمة لتقدم المدارس للحصول على الجودة, وكيفية متابعة العاملين بالمدرسة من منظور الجودة.‏