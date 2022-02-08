السوري سامر كابرو يطرح "ما تنسيني"

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة تحمل اسم "ما تنسيني"، من كلماته بالتعاون مع الشاعر كمال القبيسي، ومن ألحان ديميتري ديكوس، توزيع واستوديو جان بيكندي، وماسترينغ فادي جيجي.

الأغنية رومانسية تروي قصة حبيبين، يعيشان الوجد والحب والوعد.

صُورت الأغنية في مدينة فيزبادن الألمانية بعدسة رامي بطرس، وبرؤية إخراجية مشتركة مع جو معلولي الذي قام بعمليات مونتاج الأغنية التي سيغنيها كابرو لأول مرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، بمناسبة عيد الحب.

وكان كابرو قد أطلق أغنية "البوسة" في مطلع العام الحالي لتحكي قصة شاب يشكي دلال وعناد حبيبته، وعدم قبول أهلها له، ومن أجل الحصول على قبلة من حبيبته هو مستعد لمواجهة الجميع.