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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة: طرح أغنية فوضى 2 فبراير.. شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن موعد طرح اغنيتها الجديدة “فوضى”. 

وقالت كارول سماحة : “‏فوضى فوضى حواليه.. ‏عالم منا طبيعيه .. ‏كلو مفكرلي حالو.. ‏أقوى حدا بالبشريه.. 2 فبراير 2022”. 

كارول سماحة ومنى زكى 

ودافعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس.

وكتبت قائلة: "‏‏أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم ‎#اصحاب_ولا_اعز أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن, تحية خاصة للمبدعة ‎#مني_ذكي 👏🏻 تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي استمروا".

استمروا.. كارول سماحة تدافع عن منى زكى وأبطال "أصحاب ولا أعز"

كارول سماحة تحتفل بوصول أغنيتها شكرا لـ 25 مليون مشاهدة

أصحاب ولا أعز 

وكان فيلم «أصحاب ولا أعز» قد أثار حالة كبيرة من الجدل وسط الجمهور العربي الذي عبر عن استيائه من مناقشة الفيلم لعدد من الموضوعات التي تخالف التقاليد المجتمعية، وهو ما فتح باب الهجوم على نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مشاهد الفيلم تحمل جرأة متناهية «لا تشبه مجتمعنا» على حد تعبيرهم، مثل التعامل مع «مثلي الجنس» واحترامهم رغم مخالفة ذلك للأعراف الدينية والمجتمعية.

وتعود الانتقادات السابقة إلي أن قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» تدور حول مجموعة من الأصدقاء قرروا وضع هواتفهم المحمولة على المائدة، وكشف كل الرسائل والمكالمات على مرأى ومسمع من جميع الأصدقاء، مع بداية اللعبة يبدأ الجميع بالاستمتاع، مثل الزوجة الخائنة وشرب الخمر طوال الوقت، وأيضًا الفتاة المراهقة التي يسمح لها والدها بالمبيت عند صديقها ويكفل لها الحرية كاملة، ظنًا منه بأنها يمكن أن تفعل ما يحلو لها مادامت قد تجاوزت سن 18 عامًا.

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