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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الفانيليا والقهوة زي المحلات

كيكة الفانيليا والقهوة
كيكة الفانيليا والقهوة

تعد كيكة الفانيليا والقهوة من اشهى انواع الكيك التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل وتقديمها بجوار المشروبات الدافئة في الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفانيليا والقهوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كيكة الفانيليا والقهوة
2 كوب دقيق كوب سكر
1 ونصف كوب ماء
باكو بيكنج بودر
ثلث كوب زيت
4 كيس فانيليا
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
ربع كوب زبيب الوجه
كوب سكر بودرة
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
ربع كوب ماء

طريقة عمل كيكة الفانيليا والقهوة
* إخلطى الدقيق مع البيكنج بودر والزبيب
* إضربى فى الخلاط الزيت مع السكر والماء والفانيليا والقهوة سريعة الذوبان
* أضيفى خليط الزيت والسكر لخليط الدقيق وقلبى
* صبى المكونات فى صينية مدورة وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قطعيها وإسقيها بخليط السكر والماء والقهوة سريعة الذوبان
* قدمى كيكة الفانيليا والقهوة  باردة مع المشروب المفضل ويمكنك تزيينها بالزبيب

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