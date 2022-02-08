كشف منشطات لعمرو السولية ووليد سليمان بعد مباراة بالميراس

خضع وليد سليمان وعمرو السولية، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاختبار كشف المنشطات فور انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2، ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر من تشيلسي والهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما غدًا.
سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني في الدقيقة 49.
قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.