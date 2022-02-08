محمد هاني: التوفيق لم يحالفنا أمام بالميراس

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن التوفيق لم يكن حليفًا للأهلي خلال مباراته أمام بالميراس البرازيلي التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

وأوضح هاني أن اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة.

وأشار إلى أنها طبيعة كرة القدم، وأن بالميراس منافس قوي ونجح في استغلال الفرص التي لاحت له، وأن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

وخسر الفريق أمام بالميراس بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب آل نهيان بأبو ظبي.