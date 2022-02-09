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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

صدى البلد

كشفت الفنانة سحر رامي عن سر ابتعادها عن الشاشة خلال السنوات الماضية، كما ازاحت الستار عن العديد من أسرارها الشخصية لأول مرة من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

تصريحات سحر رامي 

كشفت الفنانة القديرة سحر رامي، أنها لا تعلم أسباب غيابها عن الشاشة منذ سنوات ، مؤكدة انه حين يتم عرض عمل فنى عليها تشارك فى بطولته.

وتابعت الفنانة سحر رامي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أنا شخصياً أتساءل أين أنا من الوسط الفني ؟، وسأكشف لأول مرة سراً  أننى الغيت البطاقة الضربية الخاصة بى ، لاننى أكون مطالبة بدفع ضرائب ، رغم أننى لا أعمل منذ سنوات”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سحر رامي الفنانة سحر رامي رامى سحر

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