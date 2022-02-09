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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: الهدف الأسمى للجماعات الإرهابية عودة الخلافة العثمانية

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الهدف الأسمى للجماعات الإرهابية يتمثل في ضرورة عودة وإحياء الخلافة العثمانية مجددا.     


وأضاف النمنم خلال حواره مع مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة "ETC"،  أن الإخوان يحبون قراءة الوصايا العشرة لحسن البنا مؤسس الجماعة كل جمعة بدلا من قراءة سورة الكهف، مشددا على أن الجماعة يتبنون دينا خاصا على قدر مذاهبهم .


وتابع وزير الثقافة الأسبق ، أن جماعة الإخوان الإرهابية لايعترفون بمفهوم الوطنية، مضيفا أن الإخوان يدافعون فقط عن أهداف الجماعة وليس الوطن".
 

وزير الثقافة الأسبق وزير الثقافة حلمي النمنم حسن البنا سورة الكهف

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